Третьяк прокомментировал выход Овечкина на второе место в рейтинге снайперов НХЛ

Третьяк назвал Овечкина супергероем после выхода на второе место в рейтинге снайперов НХЛ

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выход российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на второе место в рейтинге снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Он уже при жизни стал легендой, это мало кому удается. Действительно, возможность забить столько шайб Бог дал очень немногим, это огромный успех», — заявил Третьяк, назвав нападающего супергероем.

Ранее сын канадского хоккеиста Горди Хоу Марк поздравил Овечкина с этим достижением. «Ты — это все, чем мои мать и отец могли бы гордиться. Я знаю, что если бы они были здесь с нами сегодня, они были бы на этом хоккейном матче и первыми поздравили бы тебя», — заявил Хоу-младший.

В матче против «Виннипег Джетс» россиянин забросил 801-ю и 802-ю шайбу за карьеру в НХЛ и опередил Хоу, на счету которого 801 гол. Лидером лиги по этому показателю остается канадец Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза и завершивший карьеру в 1999 году.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.