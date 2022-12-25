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12:47, 25 декабря 2022Спорт

Капелло назвал идиотом вратаря сборной Аргентины по футболу

Бывший тренер сборной России Капелло назвал вратаря сборной Аргентины Мартинеса идиотом

Фото: Yukihito Taguchi-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о неприличном жесте вратаря национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинеса во время награждения на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Corriere della Sera.

Тренеру не понравилось, что футболист поднес награду лучшему вратарю к паху. Он назвал вратаря идиотом.

Мартинеса признали лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года. Получив награду в виде золотой перчатки, он приложил ее к паху и потряс статуэткой в сторону камер и трибун. Позднее голкипер заявил, что показал неприличный жест на награждении из-за свиста французских фанатов.

Аргентина одержала победу над Францией в решающем матче турнира в Катаре и третий раз в истории стала чемпионом мира. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Мартинес отбил удар Кингсли Комана.

Анастасия Борисова
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