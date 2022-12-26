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04:30, 26 декабря 2022Наука и техника

Новые игры Bethesda не выйдут на PlayStation

The Verge: три новые игры Bethesda не выйдут на PlayStation из-за Microsoft

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания Microsoft рассказала об играх, которые останутся эксклюзивами Xbox. Об этом сообщает издание The Verge.

В распоряжении журналистов оказался документ, который юристы Microsoft направили Федеральной торговой комиссии США (FTC). В нем компания заявила, что три новые игры студии Bethesda не выйдут на PlayStation, таким образом, оставшись эксклюзивами для Xbox и ПК. Письмо было направлено после того, как FTC потребовала заблокировать сделку о приобретении Activision Microsoft.

«Каждый из трех тайтлов, предназначенный для игры в основном в одиночку или в небольших группах, будет эксклюзивным для Xbox и ПК», — отметили представители компании. Названия игр остались засекреченными.

По предположению журналистов, Microsoft может оставить эксклюзивами Xbox и ПК игру про Индиану Джонса, Redfall, Starfield, Fallout 5. Авторы заметили, что новость их не шокировала — Microsoft скупает студии, чтобы сделать как можно больше игр эксклюзивными для своей платформы. О приобретении корпорацией Bethesda стало известно осенью 2020 года.

В конце декабря геймеры из США подали в суд на Microsoft, рассчитывая помешать корпорации купить компанию Activision Blizzard. По версии истцов, Microsoft со своей сделкой нанесет ущерб конкуренции в индустрии.

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Андрей Ставицкий
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