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22:10, 26 декабря 2022Спорт

Клуб АПЛ решил избавиться от футболиста сборной Аргентины из-за финала ЧМ-2022

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери решил избавиться от вратаря Эмилиано Мартинеса

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» Унаи Эмери решил избавиться от вратаря команды Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, причиной стало поведение футболиста во время финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, где он выступал в составе сборной Аргентины. Эмери не понравились провокации Мартинеса по отношению к французам. Основным кандидатом на замену вратарю является марокканский голкипер «Севильи» Яссин Буну.

Мартинеса признали лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года. Получив награду в виде золотой перчатки, он приложил ее к паху и потряс статуэткой в сторону камер и трибун. Позднее голкипер заявил, что показал неприличный жест на награждении из-за свиста французских фанатов.

Аргентина одержала победу над Францией в решающем матче турнира в Катаре и третий раз в истории стала чемпионом мира. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Мартинес отбил удар Кингсли Комана.

Анастасия Борисова
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