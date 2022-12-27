Тренер сборной России объяснил столкновение Большунова и Устюгова

Тренер сборной России заявил, что у Большунова и Устюгова не было умысла при столкновении

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил столкновение лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Его слова приводит ТАСС.

«Два амбициозных спортсмена, никто не хотел уступать. Не думаю, что был умысел у того или другого», — заявил Бородавко. Он подчеркнул, что они заходили на сложный поворот, где каждое неосторожное движение могло привести к падению.

Столкновение, о котором идет речь, произошло в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Большунов и Устюгов, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

После случившегося Большунов заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами, из-за чего он упал. При этом Устюгов подчеркнул, что не делал ничего умышленно. Жюри Федерации лыжных гонок России заявило, что спортсмены не виноваты в падении, а значит не должны нести наказание.