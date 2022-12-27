Олимпийский чемпион назвал виновного в столкновении Большунова и Устюгова

Никита Крюков заявил, что Большунову нужно было отъехать перед столкновением с Устюговым

Олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков назвал виновного в столкновении лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Его слова приводит ТАСС.

Крюков обратил внимание на то, что Устюгов не мог перестроиться, а значит, уступить должен был соперник. «Устюгов один раз вежливо показал Большунову, что нужно отъехать, и на месте Большунова я бы занял дальний радиус и проехал поворот. Он не захотел или просто раньше не оказывался в таких ситуациях», — заявил он.

Столкновение между Большуновым и Устюговым произошло в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Лыжники, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске. Оба упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

После случившегося Большунов заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами, из-за чего он упал. При этом Устюгов подчеркнул, что не делал ничего умышленно. Жюри Федерации лыжных гонок России заявило, что спортсмены не виноваты в падении, а значит, не должны нести наказание.

