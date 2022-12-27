Елизавета Туктамышева посоветовала юным фигуристкам объективно оценивать свои силы

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева дала совет юным фигуристкам. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, спортсменкам нужно объективно смотреть на свое состояние и будущее без розовых очков. «Если ты чувствуешь в себе силы — сто процентов продолжай. Если нравится — надо этим заниматься, пока у тебя есть возможность. Но если тебе это в тягость, ни к чему хорошему это не приведет», — рассказала Туктамышева.

25 декабря Туктамышева сравнила призовые на чемпионатах России и мира. Спортсменка рассказала, что за третье место на чемпионате России получила один миллион рублей, однако за победу на мировом первенстве зарабатывала больше.

На завершившемся в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию 26-летняя Туктамышева завоевала бронзу. Победительницей турнира стала 15-летняя Софья Акатьева, второе место заняла 16-летняя Камила Валиева.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой.