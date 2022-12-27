Российский полковник раскрыл смысл атак ВСУ на аэродром Энгельса

Военный эксперт Жилин назвал атаку ВСУ на Энгельс разведкой боем

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы могут быть разведкой боем. Такой смысл военных операций раскрыл руководитель Центра изучения военных прикладных проблем, полковник запаса Александр Жилин в интервью «Комсомольской правде».

По мнению эксперта, вторая атака на аэродром саратовского Энгельса говорит о том, что Киев хотел посмотреть, какие выводы Москва сделала после первого инцидента. Тогда беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях, были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО).

«Это была разведка боем, попытка проверить, какие выводы сделал оборонный комплекс России после первого удара беспилотников. Ведь этот беспилотник прилетел тем же маршрутом, что и в первый раз. А это 650 километров по территории страны», — заявил Жилин.

Ранее заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев предупредил о дальнейших атаках ВСУ на российские аэродромы. По мнению военного эксперта, дальняя авиация России должна быть перебазирована. Он высказался об этом после того, как 26 декабря стало известно, что трое военнослужащих погибли в результате падения обломков беспилотника ВСУ на аэродром в Энгельсе.