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20:23, 27 декабря 2022Спорт

Резцова одной фразой описала конфликт Большунова и Устюгова

Анфиса Резцова описала конфликт лыжников Большунова и Устюгова фразой «как дети малые»
Анфиса Резцова

Анфиса Резцова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о столкновении лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка описала конфликт лыжников фразой «как дети малые». По ее мнению, в этой ситуации виноваты оба. Резцова подчеркнула, что спортсмены не должны вести себя так при болельщиках.

Столкновение Большунова и Устюгова произошло в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Большунов и Устюгов, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

После случившегося спортсмен заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами, из-за чего он упал. При этом Устюгов подчеркнул, что не делал ничего умышленно. Жюри Федерации лыжных гонок России заявило, что спортсмены не виноваты в падении, а значит не должны нести наказание.

Анастасия Борисова
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