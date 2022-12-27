Резцова одной фразой описала конфликт Большунова и Устюгова

Анфиса Резцова описала конфликт лыжников Большунова и Устюгова фразой «как дети малые»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о столкновении лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка описала конфликт лыжников фразой «как дети малые». По ее мнению, в этой ситуации виноваты оба. Резцова подчеркнула, что спортсмены не должны вести себя так при болельщиках.

Столкновение Большунова и Устюгова произошло в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Большунов и Устюгов, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

После случившегося спортсмен заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами, из-за чего он упал. При этом Устюгов подчеркнул, что не делал ничего умышленно. Жюри Федерации лыжных гонок России заявило, что спортсмены не виноваты в падении, а значит не должны нести наказание.