РФС перенес голосование по переходу из УЕФА в Азиатскую конфедерацию

РФС принял решение о переносе голосования по переходу из УЕФА в Азиатскую конфедерацию

В Российском футбольном союзе (РФС) приняли решение о переносе голосования по переходу из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что по плану голосование должно пройти до 31 декабря 2022 года.

23 декабря РФС провел заседание исполкома, на котором обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что УЕФА выступил против этой инициативы.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.