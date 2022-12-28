Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок

Суд в Перми приговорил к пожизненному заключению стрелявшего в вузе Тимура Бекмансурова

В Перми вынесли приговор 19-летнему россиянину Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Решением Пермского краевого суда осужденный признан виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Бекмансуров приговорен к пожизненному заключению.

Также суд обязал осужденного выплатить компенсации семьям погибших, которые предъявили исковые требования на общую сумму в 18,3 миллиона рублей. В ходе судебного разбирательства он в полном объеме признал претензии пострадавших.

На пермский вуз напали в сентябре 2021 года

Утром 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров беспрепятственно прошел в здание Пермского госуниверситета (ПГНИУ) и расстрелял всех, кто находился на первом этаже. Одной из его жертв стал охранник вуза. Затем студент стал ходить по зданию и вести беспорядочную стрельбу.

Он направлял на меня оружие. Я вытянул правую руку со словами: «Не направляй оружие на людей». Прозвучал выстрел, выстрел пришелся мне на правую руку, который раздробил мне три пальца. После того как я это увидел, я опять же повернулся к КПП, прокричал: «У него боевые, убегайте!» Андрей (имя изменено) студент Пермского госуниверситета

Многие студенты прыгали из окон, надеясь спастись. Обезвредить Тимура Бекмансурова удалось лейтенанту ДПС Константину Калинину, который первым прибыл на место трагедии. На суде мужчина вспоминал, что 20 сентября находился на смене. Около 11:00 к нему в отдел забежал человек и рассказал о стрельбе в вузе, после чего Калинин отправился туда.

Я понял, что стрелявший на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Направился к нему, услышал, как молодой человек с дробовиком спускается. С расстояния более пяти метров я крикнул ему: «Бросай». Он однократно выстрелил в меня, тогда я применил оружие, выстрелив восемь раз Константин Калинин инспектор ДПС

В результате нападения на Пермский госуниверситет погибли 6 человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

Бекмансуров годами готовился к массовому убийству

После того как Бекмансуров был обезврежен, его срочно госпитализировали. Вскоре появились сообщения о его смерти, но позже выяснилось, что из-за полученных при задержании огнестрельных ранений молодой человек впал в кому.

Бекмансурову ампутировали ногу, а также провели операцию на гортани

В свою очередь, следователи выяснили, что перед нападением на вуз он оставил послание в одной из соцсетей. В нем Бекмансуров рассказал, что давно готовился к нападению и собирал деньги на покупку огнестрельного оружия — всю сумму он собрал к весне 2021 года.

Молодой человек вначале планировал напасть с оружием на свою бывшую школу, но затем передумал и остановил выбор на Пермском госуниверситете. Его одноклассники рассказали, что еще в 2018 году, учась в школе, Бекмансуров предлагал им купить огнестрельное оружие и устроить массовое убийство.

По словам одного из них, однажды после уроков Бекмансуров позвал его поговорить наедине и спросил о планах на жизнь. Одноклассник ответил, что собирается продолжить учебу после школы, на что Бекмансуров заявил, что учиться скучно, и предложил вместе расстрелять учеников.

Свидетель пояснил, что не воспринял предложение одноклассника всерьез и потому не сообщил никому об этом разговоре.

Приговор Бекмансурову удовлетворил потерпевших

В июле 2022 года Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела в отношении Бекмансурова. В ходе предварительного следствия было допрошено более 1130 свидетелей, проведено более 230 экспертиз и 185 осмотров мест происшествий и предметов.

Помимо массового убийства и покушения на убийство, Бекмансурову вменили посягательство на жизнь полицейского и повреждение имущества.

После вынесенного Пермский краевым судом приговора о пожизненном лишении свободы для Бекмансурова большинство потерпевших и знакомых осужденного остались довольны решением судьи.

Абсолютно согласна с вердиктом суда. Погибли невинные люди беспричинно. Такой поступок крайне негуманный Анна (имя изменено) подруга Тимура Бекмансурова

Получивший девять пулевых ранений в результате нападения на пермский университет студент Сергей Юматов в беседе с «Лентой.ру» также отметил, что доволен приговором Бекмансурову.

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