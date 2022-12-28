Рыбинский маньяк рассказал о планах построить семью с убитыми и их матерью

Рыбинский маньяк Молчанов заявил, что планировал построить семью с убитыми и их матерью

Осужденный пожизненно за изнасилование и убийство двух сестер Виталий Молчанов, также известный как рыбинский маньяк, рассказал, что планировал построить семью с убитыми девочками и их матерью. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Молчанов заявил, что хотел бы вернуться в прошлое и исправить содеянное. «Мы планировали создать семью. Очень много действий произошло с целью создания семьи: отца переселили, ипотеку оформили, кредит взяли, ремонт сделали, девочек в школу устроили, одежду, обувь покупали», — рассказал маньяк о своей жизни до совершения преступления. Таким образом он хотел доказать, что в его планах не было убийства детей.

Ранее Ярославский областной суд приговорил Молчанова к пожизненному сроку. Мужчину судили за убийство несовершеннолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. В ходе предварительных слушаний было прекращено уголовное преследование по статье 244 («Надругательство над телами умерших») УК РФ в связи с истечением двухлетнего срока давности. Преступление является нетяжким.

В октябре обвиняемый полностью признал вину.

В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. В преступлении был заподозрен сожитель женщины. Она познакомилась с 40-летним Молчановым в интернете и через месяц переехала к нему из другого города вместе с дочерями. Мужчину задержали, он признался в убийстве детей.

Это не первая судимость Молчанова. В 2009 году в Екатеринбурге он зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2019 году Молчанов освободился из мест лишения свободы.