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01:14, 29 декабря 2022Экономика

Марокко заподозрили в причастности к коррупции в Европарламенте

Spiegel заподозрил Марокко в причастности к делу о коррупции в Европарламенте

Фото: Unsplash

Марокко может быть причастно к коррупционному скандалу в Европейском парламенте. С таким мнением выступил немецкий журнал Spiegel.

Журналисты заподозрили Марокко в причастности к делу о коррупции в Европарламенте, сославшись на данные конфиденциальных документов. По их мнению, страна могла легально и нелегально влиять Брюссель «даже более интенсивно и дольше, чем Катар».

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Главными подозреваемыми по делу стали бывший евродепутат Антонио Панцери, бывший заместитель главы Европарламента Ева Кайли и ее соратник Франческо Джорджи. До получения денег от представителей Катара они якобы работали на лоббистов Марокко. При этом разведка страны DGED уже в 2019 рекрутировала ряд европолитиков, чтобы те повлияли на Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте.

Авторы материала допустили, что «Катаргейт» скоро получит новое имя — «Мароккогейт».

Ранее в Евросоюзе призвали распустить Европарламент из-за коррупционного скандала. С таким предложением выступил премьер Венгрии Виктор Орбан.

9 декабря замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Во время обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными. Они принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.

20 декабря участники коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания.

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Марина Совина
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