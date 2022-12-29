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10:42, 29 декабря 2022Спорт

Фьюри высказался о предстоящем поединке сына Цзю за звание чемпиона мира

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что сын Кости Цзю Тим неплохо смотрится на ринге

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о поединке австралийца Тима Цзю за звание чемпиона мира против американца Джермелла Чарло. Слова спортсмена приводит YouTube-канал iFL TV.

«Сын [Кости] Цзю смотрится неплохо, правда? Тим — славный парень, но и Чарло хорош. Так что это будет тяжелое противостояние для Тима», — оценил уровень боксеров Фьюри.

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23 июня боксер, который является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, пообещал устроить для Чарло ад на ринге в предстоящем бою. «Я знаю, что у Чарло есть удар, который может вырубить меня. Но я должен дать ему бой, в который он никогда не вступал», — заявил Цзю-младший.

Поединок Чарло и Цзю должен пройти в январе 2023 года. Спортсмены сразятся за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA Super, которые на данный момент удерживает американец. Чарло заявил, что Цзю нужно сделать огромный шаг вперед, прежде чем драться с ним.

Тим Цзю занимает первое место в рейтинге WBO в первом среднем весе. В профессиональной карьере он одержал 21 победу (15 из них — нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

Ксения Курашкина
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