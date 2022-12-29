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18:05, 29 декабря 2022Культура

«Топ Ган: Мэверик» стал самым просматриваемым фильмом в мире на Paramount+

«Топ Ган: Мэверик» стал самым просматриваемым фильмом в мире и в США на Paramount+

Кадр: фильм «Топ Ган: Мэверик»

Боевик «Топ Ган: Маверик» стал самым просматриваемым фильмом в мире за первый уик-энд после премьеры на Paramount+. Об этом сообщает Variety.

Картина Джозефа Косинки также набрала наибольшее количество просмотров на Paramount+ в США в период с 22 по 25 декабря. «Топ Гану» удалось побить рекорд предыдущего лидера «Соник 2 в кино» на 60 процентов.

Как пишет издание, сиквел с Томом Крузом вызвал интерес зрителей к оригинальному фильму 1986 года, просмотры которого увеличились почти на 400 процентов. Фильмы другой франшизы с актером — «Миссия невыполнима» — стали смотреть на 140 процентов чаще.

Мировая премьера «Топ Ган: Мэверик» состоялась 18 мая. В США его показали в День поминовения — национальный праздник, посвященный памяти погибших американских военнослужащих. На сегодняшний день кассовые сборы «Топ Гана» во всем мире превысили 1,4 миллиарда долларов. Боевик также стал самой кассовой картиной в карьере американского актера Тома Круза.

Ранее «Топ Ган: Мэверик» был назван самым кассовым фильмом в истории Paramount в США. Боевик вошел в список картин с самой высокой выручкой в американском прокате, обойдя «Титаник».

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Дениза Мацаева
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