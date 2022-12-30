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10:22, 30 декабря 2022Спорт

Месси отреагировал на смерть Пеле

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на смерть Пеле

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) отреагировал на смерть трехкратного чемпиона мира в составе команды Бразилии Пеле.

«Покойся с миром, Пеле», — написал футболист. Также 35-летний аргентинец выложил две совместные фотографии с бразильским чемпионом.

82-летний Пеле скончался 29 декабря. Врачи клиники имени Альберта Эйнштейна, где находился бывший футболист, назвали причиной смерти отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака. Пеле похоронят на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

Анастасия Борисова
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