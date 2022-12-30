Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Витязь
5:5
3-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:0
3-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
2:4
3-й период
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
2:1
Перерыв
live
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
20:39, 30 декабря 2022Спорт

Эмигрировавший в Канаду российский хоккеист заключил контракт с клубом НХЛ

Эмигрировавший в Канаду российский хоккеист Дэнни Жилкин заключил контракт с «Виннипегом»

Фото: Chris Tanouye / Getty Images

Эмигрировавший в Канаду российский хоккеист Дэнни Жилкин заключил контракт с «Виннипег Джетс». Об этом в Twitter сообщил его агент Дэн Мильштейн.

Это первое соглашение 19-летнего форварда с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Уточняется, что договор рассчитан на три года.

До 2014 года Даниил Жилкин жил в России и выступал за московские школы ЦСКА и «Янтарь». Позднее он уехал в Канаду вместе с семьей и сменил имя на Дэнни. Нападающий также играл за «Гельф», выступающий в Хоккейной лиге Онтарио.

13 июля стало известно, что россиянин Михаил Сергачев заключил новый контракт с «Тампой-Бэй Лайтнинг» и вошел в историю НХЛ как самый высокооплачиваемый российский защитник. Сумма его соглашения с командой составила 68 миллионов долларов за на восемь лет.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Италии назвали точку невозврата в отношениях России и Запада
Жена случайно сожгла спрятанную в камине заначку мужа
В России стали выдавать меньше ипотеки
Названы условия освобождения российской нефти от действия потолка цен
Анна Седокова рассказала про новогодний подарок из бедного детства
Убийца найденной в чемодане в Москве модели Ведлер оформил кредит на ее имя
Геология Венеры оказалась похожей на Землю
Подруга оконфузилась за 20 минут до свадьбы и вывела из себя невесту
Турист описал поездку в лондонском поезде фразой «обращались как со скотом»
Россияне стали реже интересоваться жильем на популярном курорте США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.