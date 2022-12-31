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14:28, 31 декабря 2022Спорт

Тренер Анкалаева высказался о возможных соперниках россиянина в UFC

Тренер Анкалаева Сухраб Магомедов заявил, что не видит для него соперников в UFC
Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев. Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов высказался о возможных соперниках подопечного в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит Metaratings.

Магомедов заявил, что в данный момент не видит для Анкалаева оппонентов из числа представителей промоушена. Специалист посчитал российского бойца фаворитом возможного противостояния с бывшим чемпионом UFC Иржи Прохазкой. «Его повалить, и он — готовый. Ничего не сможет сделать», — резюмировал Магомедов.

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15 декабря Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов UFC в полутяжелом весе, сместив с третьей строчки поляка Яна Блаховича. Второе место занимает бразилец Гловер Тейшейра, первое — Прохазка.

11 декабря Анкалаев и Блахович провели поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой продлился пять раундов и завершился вничью. Российский боец не согласился с судейским решением и пригрозил уйти из промоушена. Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал Анкалаева за пассивность в первых раундах поединка.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал девять подряд побед в UFC. Всего на счету 30-летнего уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в профессиональных ММА.

Андрей Стрельцов
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