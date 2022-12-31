Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 31 декабря 2022Мир

Премьер Японии купил роман российского классика для новогоднего чтения

Премьер Японии Кисида купил роман Достоевского «Братья Карамазовы» для чтения в отпуске

Фото: Cindy Liu / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида купил роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов из его пула.

Как стало известно, ушедший 29 декабря в новогодний отпуск политик решил посвятить его чтению. Для этого он с семьей посетил книжный магазин в Токио, где прибрел 15 книг, включая роман российского классика.

Кроме того, 4 января Кисида планирует провести в храме Исэ в префектуре Миэ первую в 2023 году пресс-конференцию. А 8 января премьер Японии начнет турне по странам G7, где со следующего года страна принимает председательство.

Цитаты Достоевского неоднократно вспоминал в рамках своих выступлений президент России Владимир Путин. В октябре глава государства порассуждал словами писателя о деспотизме Запада. Говоря о культуре отмены президент вспомнил слова одного из персонажей романа «Бесы» — нигилиста Шигалева. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», — процитировал Путин, подчеркнув, что к этому и пришли страны Запада.

Президент также вспомнил слова Достоевского во время интервью журналисту Павлу Зарубину. Говоря о русском либерализме, он напомнил о фразе русского писателя, который сказал: «Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги», и подчеркнул, что это не является истинным либерализмом.

Кроме того, Достоевского цитировал президент Франции Эммануэль Макрон. 19 августа 2019 года в ходе совместной пресс-конференции с Путиным он вспомнил отрывок романа «Подросток», где Достоевский говорит о том, в чем отличие русского от француза или немца. «Оно в том, что он был более русским, когда он был более европейцем», — сказал Макрон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва в армию
Названы даты бесплатной парковки в Москве в новогодние праздники
В Хмельницком сообщили о попадании ракеты по военному объекту
Премьер Японии купил роман российского классика для новогоднего чтения
Рэпер Андрей Райкконен найден мертвым в Санкт-Петербурге
Японского журналиста ранило в Киеве
Российский боец оценил контракт с UFC фразой «начнем вторжение в Америку»
Ивлеева высказалась о планах на личную жизнь в новом году
Кличко заявил об отсутствии света у трети жителей Киева
Врач предупредил об опасности мандаринов для некоторых категорий людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.