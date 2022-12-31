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11:24, 31 декабря 2022Россия

В России выявили 5527 новых случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о 5527 новых случаях COVID-19 в России за сутки

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявили 5527 новых cлучаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 798 509 человек. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 30 декабря, число заболевших составило 5810 человек. 29 декабря в стране зафиксировали 6146 заразившихся коронавирусом, 28 декабря — 6202.

Наибольшее число случаев COVID-19 за последние сутки выявили в Москве (1283), Санкт-Петербурге (708) и Республике Башкортостан (349). Меньше всего — в Карачаево-Черкесии (1 случай), а также в Республике Алтай и Калмыкии (по 2 случая).

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За 24 часа был госпитализирован 831 человек, что на 13,1 процента меньше по сравнению с 30 декабря. За этот же период 7515 россиян выздоровели и были выписаны из больниц. За все время пандемии от COVID-19 вылечились 21 207 802 человека.

Кроме того, за минувшие сутки умерли 58 заболевших. Общее число летальных случаев по стране достигло 393 712.

Ранее заслуженный врач России Андрей Осипов сообщил, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и COVID-19. По его словам это не влияет на тяжесть болезни, особенно в том случае, если пациент ранее вакцинировался от обеих инфекций.

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Константин Лысяков
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