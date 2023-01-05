В Кремле высказались о поездке Путина в Донбасс

Песков заявил, что Кремлю ничего неизвестно о планах Путина поехать в Донецк на Рождество

Кремлю ничего неизвестно о слухах, согласно которым президент России Владимир Путин якобы собирается поехать в Донецк на Рождество. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нам ничего не известно о таких слухах», — ответил Песков на вопрос о планах Путина посетить Донбасс. До этого Песков говорил, что президент пока не планирует посещать рождественскую службу в одном из регионов страны и не собирается встречать Рождество в Ново-Огарево.

5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Рождество. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское). Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

В России православные христиане отмечают Рождество Христово 7 января. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России на Рождество ожидаются сильные морозы. По его словам, днем 7 января температура может опуститься до минус 15-20 градусов, а вечером до минус 25, местами до минус 30 градусов. Такая погода сохранится и 8 января.