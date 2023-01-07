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00:29, 7 января 2023Россия

Российский военнослужащий заявил о нарушении Украиной режима прекращения огня

Боец ВС РФ заявил, что ВСУ не соблюдают режим прекращения огня на сватовском направлении

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Российские военнослужащий западной группировки войск ВС РФ с позывным «Борода» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушают режим прекращения огня на сватовском направлении во время рождественского перемирия. Его слова приводит РИА Новости.

Боец напомнил, что верховный главнокомандующий дал приказ после 12 часов (мск) огонь не открывать.

«Перемирие с нашей стороны. С их стороны, конечно же, нет. Орудия зачехлены, свернуты стоят под навесами. Они перемирие не соблюдают», — подчеркнул военнослужащий.

Президент России Владимир Путин поручил объявить режим прекращения огня на территории Украины. Он будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.

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Марина Совина
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