В США призвали экстрадировать Болсонару из-за беспорядков в Бразилии

Globo: конгрессмены США призвали экстрадировать Болсонару из-за беспорядков в Бразилии

Ряд американских политиков призвал экстрадировать бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару из США после массовых беспорядков, организованных его сторонниками в столице южноамериканского государства. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

События в бразильской столице моментально сравнили со штурмом Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа двумя годами ранее. Хоакин Кастро, конгрессмен-демократ от штата Техас, назвал участников беспорядков в Бразилии «внутренними террористами и фашистами» и обвинил их в использовании «методички Трампа по подрыву демократии». «Болсонару не должен укрываться во Флориде, где он прячется от ответственности за свои преступления», — сказал Кастро.

Его поддержали другие видные конгрессмены-демократы: Александрия Окасио-Кортес, Марк Такано и Ильхан Омар. Анна Эскамани, член палаты представителей от Флориды, обратилась к республиканцу-губернатору штата Рону де Сантису: «Почему вы предоставляете во Флориде убежище Жаиру Болсонару? Это потому, что вы поддерживаете ультраправые фашистские режимы, штурмующие Капитолий?»

Сторонники экс-президента захватили правительственные здания 8 января

В воскресенье, 8 января, спустя неделю после инаугурации нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сторонники Болсонару устроили массовые беспорядки и захватили ряд правительственных зданий в столице. Протестующие, обмотанные в государственные флаги, вышли на улицы с призывом к отставке нового правительства, а затем ворвались и разгромили здания Верховного суда, Конгресса и президентского дворца. Из резиденции главы государства, как сообщается, было украдено принадлежавшее президентской охране оружие. По подсчетам местных СМИ, в беспорядках участвовали по меньшей мере около 3000 человек.

На подавление беспорядков в столицу были направлены силы нацгвардии. Между демонстрантами и полицейскими произошли столкновения: силовики применяли против протестующих слезоточивый газ, те в ответ забрасывали их камнями. Лула да Сильва в ответ на беспорядки ввел в столице режим ЧС до конца месяца: на этот период федеральные власти возьмут на себя функции управления органами общественной безопасности.

Кроме того, от должности отстранен губернатор бразильской столицы Ибанейс Роша. По мнению судьи Верховного суда, штурм правительственных зданий был возможен лишь с согласия, а то и активного содействия столичных властей. О том, что беспорядки носили организованный характер, заявил и министр юстиции Бразилии Флавио Дино. В частности, протестующие были свезены в столицу на 40 автобусах, которые впоследствии были конфискованы властями, а на видеозаписях можно наблюдать, как некоторые полицейские сопровождают протестующих по комплексу правительственных зданий, смеются и делают совместные снимки.

Президент Бразилии пообещал наказать организаторов беспорядков

Из-за беспорядков Лула да Сильва был эвакуирован из Бразилии. Вернувшись в столицу после зачистки правительственных зданий от протестующих, политик лично осмотрел разгромленные правительственные здания. Президент обвинил своего предшественника, который неоднократно ставил под сомнение итоги президентских выборов, в причастности к произошедшему и пообещал наказать организаторов беспорядков. «Мы выясним, кто финансирует этих вандалов, пришедших в Бразилиа, и все они заплатят по всей строгости закона», — сказал политик. Глава государства также обрушился с критикой на самих протестующих, правда, оговорился: сначала назвал их «фанатичными сталинистами», а затем поправился и сказал «фанатичные фашисты».

Бывший президент, который сейчас, предположительно, находится во Флориде, отреагировал на беспорядки лишь спустя шесть часов. Болсонару отметил, что хотя мирные демонстрации являются неотъемлемой частью демократии, события 8 января выходят за рамки допустимого. «Кроме того, я отвергаю бездоказательные обвинения, вменяемые мне нынешним главой исполнительной власти Бразилии», — заявил бразильский политик.