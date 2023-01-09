Сторонники Болсонару украли оружие из резиденции президента Бразилии

Министр Пимента заявил, что напавшие на резиденцию президента Бразилии похитили оружие

Сторонники экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару, проникшие в здание резиденции президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в столице, похитили оттуда оружие, принадлежащее президентской охране. Об этом в Twitter сообщил министр — глава управления общественных связей Паулу Пимента.

Политик опубликовал видео, на котором продемонстрированы результаты погрома в кабинете Секретариата институционной (государственной) безопасности. Пимента заявил, что в разбросанных по полу и на столах открытых чемоданах хранились «летальное и нелетальное оружие и боеприпасы», не уточнив, сколько единиц оружия было украдено.

На кадрах видно по меньшей мере восемь пустых оружейных кейсов. Представители администрации считают, что нападавшие обладали информацией о том, где хранится оружие президентской охраны. Кроме того, по словам политика, погромщики пытались устроить в помещении поджог.

Захват зданий конгресса, Верховного суда и резиденции президента Бразилии сторонниками бывшего главы государства Жаира Болсонару произошел 8 января. Президент Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим ЧС в столице страны Бразилиа до конца месяца. Задержаны более 400 человек. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару осудил беспорядки.