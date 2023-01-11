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22:09, 11 января 2023Спорт

Карлсена обвинили в проплачивании оскорбительных комментариев в адрес соперника

Ханс Ниманн заявил, что Магнус Карлсен оплачивал оскорбительные комментарии в его адрес
Магнус Карлсен

Магнус Карлсен. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн заявил, что действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен оплачивал оскорбительные комментарии в его адрес. Его слова приводит The Guardian.

Это обвинение содержится в исправленном иске против Карлсена, который Ниманн ранее подал в Окружной суд штата Миссури в США. Гроссмейстер утверждает, что норвежец заплатил своему соотечественнику Арьяну Тари 300 евро, чтобы тот выкрикивал с трибун фразу «мошенник Ханс» во время церемонии закрытия командного чемпионата Европы в Австрии. «Вскоре после этого вся норвежская шахматная команда, включая Карлсена, была замечена в барах и на улицах австрийского города, которые скандировали ту же самую фразу», — сказано в заявлении.

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21 октября прошлого года Ниманн подал в суд на Карлсена и потребовал компенсацию в 100 миллионов долларов за причинение ущерба репутации, карьере и жизни. Ранее норвежец обвинил американца в жульничестве по ходу их игры на этапе серии Grand Chess Tour.

Портал Chess.com также объявил, что в 2020 году Ниманн мог получать незаконную помощь более чем в 100 онлайн-партиях. Отмечается, что шахматист прибегал к мошенничеству в том числе в матчах, за которые полагались призовые.

Ксения Курашкина
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