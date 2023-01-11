Тарасова сравнила популярность футбола и фигурного катания

Тренер Татьяна Тарасова объяснила, почему фигурное катание популярнее футбола

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о популярности футбола и фигурного катания. Ее слова приводит Sport24.

Специалист отметила, что не стоит сравнивать эти виды спорта, и объяснила, почему фигурное катание популярнее футбола. «Они [футболисты] все просрали. Разница очевидна», — заявила Тарасова.

В сентябре олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением, что фигурное катание никогда не будет таким популярным, как футбол. «Фигурное катание поднимается из-за талантливых фигуристов и благодаря различным ледовым шоу. Не будет соревнований — не будет популярности», — отметила она.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она.