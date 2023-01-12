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17:44, 12 января 2023Культура

Звезда «Флеша» признал вину в краже со взломом

Актер Эзра Миллер частично признал вину в краже со взломом
Эзра Миллер

Эзра Миллер. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский актер Эзра Миллер частично признал вину в краже со взломом, которая произошла в Вермонте в мае 2022 года. Об этом сообщает NBC.

Ожидается, что 13 января звезда «Флеша» подаст заявление о признании вины в Верховном уголовном суде округа Беннингтон — речь будет идти лишь об одном из пунктов обвинения. После этого ему, скорее всего назначат от 80 до 90 дней условного срока, а также штраф в размере 500 долларов.

Официальное обвинение в краже было предъявлено Миллеру 7 августа 2022. Согласно отчету полиции, ранним утром 1 мая актер проник в частный дом и украл несколько бутылок с алкоголем. Допросив свидетелей и изучив записи с видеокамер, полиция установила подозреваемого.

Дело о краже со взломом — лишь один из недавних инцидентов, связанных с Миллером. В апреле прошлого года актер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул. Ранее Миллера также обвиняли в хулиганстве, домогательствах и применении насилия в отношении несовершеннолетней. В 2020 году Эзра подрался с фанаткой, после чего начал ее душить. В августе 2022 года артиста привлекли к делу о пропаже женщины и ее детей.

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Марина Погосян
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