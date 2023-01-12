Владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера отпустили из СИЗО под залог

Владельца сети «Рив Гош» Мейера отпустили из СИЗО под залог в 30 миллионов рублей

Владельца сети парфюмерных магазинов «Рив Гош» и бывшего совладельца интернет-магазина «Юлмарт» Августа Мейера, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере, отпустили из СИЗО под залог в 30 миллионов рублей. Об этом в четверг, 12 января, сообщает ТАСС.

Адвокат Мейера Олег Ткаченко сообщил, что следствие по делу завершено, сторона защиты знакомится с материалами. Мейера обвиняют в хищением более 2,4 миллиардов рублей из полученных компанией «Юлмарт» средств в виде кредитов от Сбербанка.

