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15:59, 12 января 2023Бывший СССР

В России отреагировали на слова Зеленского об украинцах с двойным гражданством

Депутат Журова обеспокоилась из-за слов Зеленского об украинцах с российским гражданством
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» выразила свое беспокойство из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, обращенных к украинцам с российским гражданством.

12 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во Львове призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом.

Я прям сейчас расстроилась, потому что не понимаю, что будет с этими людьми — они будут бесправные?

Светлана Журовадепутат Госдумы

«С российским паспортом достаточное количество людей, в том числе пенсионного возраста. Я знаю, что некоторые получали у нас пенсию, а жили на территории Украины. Много же у кого родители остались там и не хотят уезжать, потому что, например, родились или какие-то иные причины», — заявила Журова.

При этом депутат убеждена, что необходимо понять, как будет реализована инициатива Зеленского. «Сейчас нет ясности, и от недостаточности информации эта инициатива меня напрягла», — отметила она.

Журова сообщила, что в России подобное предложение не рассматривалась. «У нас украинские граждане и работали, и работают. И что же теперь лишать их гражданства за то, что они живут у нас? Наша страна над людьми не издевается», — добавила депутат.

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Накануне Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады. Среди них оказались оппозиционные политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

7 января Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ).

В ноябре Зеленский поддержал петицию о запрете для россиян вести любую творческую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом на территории Украины.

Кроме того, в октябре на Украине запретили проигрывать российскую музыку в общественных местах.

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Алена Шевченко
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