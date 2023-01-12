В ВФЛА оценили отстранение признавшегося в допинге российского легкоатлета

В ВФЛА назвали отстранение заявившего о приеме допинга легкоатлета Литвинова справедливым

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала отстранение российского метателя молота Сергея Литвинова, признавшегося в употреблении допинга. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если человек на себя не наговаривает, то чего же несправедливого в наказании? Он сам говорит, что принимал. Он взрослый человек. Ему же никто руки не выворачивал и рот не открывал», — заявила она.

Привалова отметила, что в ВФЛА не знают все обстоятельства дела и причины, по которым легкоатлет заявил о приеме запрещенных препаратов спустя 11 лет. «За тот же чемпионат Европы могло сейчас прийти уведомление, и он пошел признаваться, но это лишь версии», — отметила вице-президент.

Ранее 12 января Литвинов признался, что употреблял туринабол и оксандролон в 2012 году. Легкоатлета дисквалифицировали на два года и лишили наград, завоеванных на соревнованиях в период с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, в том числе бронзы чемпионата Европы-2014.

Помимо личной бронзы, Литвинов завоевывал золото и серебро командного чемпионата Европы 2014 года в составе сборной России. Кроме того, он является чемпионом России и Германии. Спортсмен не смог отобраться на Олимпийские игры-2012 в Лондоне.