CAS отклонил апелляции клубов из России на решение ФИФА по контрактам легионеров

CAS отклонил апелляции российских клубов на решение о приостановке контрактов легионеров

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контрактов легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Протесты направляли петербургский «Зенит», столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а также «Сочи», «Ростов», «Краснодар» и казанский «Рубин». Они требовали отменить возможность для иностранцев приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Опция действует до июня 2023 года.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России не смогла побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.