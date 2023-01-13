Полянский подсказал Лондону способы узнать о британцах в Соледаре

Полянский: Британия может узнать о судьбе своих граждан в Соледаре, обратившись к России

Лондон может узнать о судьбе находившихся недалеко от Соледара британцах, использовав каналы связи с Москвой. Способ получить информацию о соотечественниках подсказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире радиостанции LBC.

«Есть каналы коммуникаций между странами. Не использовать эти каналы связи с Россией — это выбор Великобритании», — напомнил он. По словам Полянского, власти Британии могут получить информацию, только обратившись напрямую к России, иначе возможны спекуляции и проблемы для семей этих британцев.

9 января Нацполиция Украины сообщила о пропаже граждан Великобритании вблизи Соледара. 6 января Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, тогда связь с ними прервалась. Позднее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в городе нашли тело одного из пропавших. По словам Пригожина, на одного из британцев выписано волонтерское удостоверение «Благотворительного фонда Павла Вишнякова».

Между тем в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что сообщения о гибели британца в Соледаре вызывают обеспокоенность. При этом в Лондоне не подтвердили эту информацию.