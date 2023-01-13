Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:08, 13 января 2023Наука и техника

Названы недостатки обещанных Киеву западных танков

Military Watch: обещанные Киеву западные танки потребуют новых снарядов, которых нет у ВСУ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Танки Leopard, обещанные Киеву Польшей, и Challenger 2, которые Украина может получить от Великобритании, тяжелее машин советского производства. Кроме того, западные танки потребуют поставок новых снарядов, которых нет у Киева. Недостатки западной бронетехники назвали в публикации американского издания Military Watch.

Отмечается, что западные танки весят 65-70 тонн. Эти машины потребуют больше топлива и технического обслуживания. Также этим танкам нужны боеприпасы калибра 120 миллиметров, которых нет у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Танки советского производства используют снаряды калибра 125 миллиметров.

«Вес делает их менее подходящими для эксплуатации на узких дорогах или в городах, а отсутствие автоматов заряжания означает, что им потребуется на 33 процента больше экипажа, чем танкам советской разработки», — пишет издание.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

Ранее в январе власти Великобритании подтвердили намерение поставить Украине танки. Источники Sky News сообщали, что Лондон рассматривает возможность отправки на Украину партии танков Challenger 2.

В том же месяце президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. Полковник запаса Виктор Литовкин предположил, что эти танки не повлияют на обстановку на фронте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В ЧВК «Вагнер» оспорили заявление представителя ДНР об окружении Артемовска
СПЧ рассмотрит вопрос об ответственности за дискриминацию россиян за рубежом
Рост цен на один вид жилья в Санкт-Петербурге стал рекордным
Акции европейских автогигантов обрушились после сообщения Tesla о снижении цен
Юрист назвал актуальной идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию граждан
Стало известно о подготовке ВСУ дронов с химоружием
28-летний российский блогер попал в больницу
Министр обороны Украины заявил о рестарте боевых действий весной
Путин поручил образовать центр реабилитации раненных в ходе СВО военных
Путин поручил освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.