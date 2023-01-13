Франция выступила за отправку миссии ЕС на границу Азербайджана и Армении

Спикер Нацсобрания Франции: нужно отправить на границу Азербайджана и Армении миссию ЕС

Нужно отправить на границу Азербайджана и Армении вторую гражданскую миссию Евросоюза (ЕС). За это выступила спикер Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что сможем еще раз обратиться к Европе с просьбой привезти еще одну миссию и развернуть ее в Армении (на границе с Азербайджаном — прим. «Ленты.ру»). Франция за отправку такой миссии», — указала она.

Кроме того, на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Аленом Симоняном спикер заявила, что Франция очень обеспокоена ситуацией вокруг Лачинского коридора.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе нарастает социальное напряжение, также начались веерные отключения электроэнергии. Кроме того, в непризнанной республике не хватает продовольствия, не могут функционировать детские сады.

10 января власти Армении заявили о готовности урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Премьер-министр страны Никол Пашинян отметил, что Ереван готов подписать документ, основанный на российских предложениях.