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12:27, 13 января 2023Мир

Франция выступила за отправку миссии ЕС на границу Азербайджана и Армении

Спикер Нацсобрания Франции: нужно отправить на границу Азербайджана и Армении миссию ЕС

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Нужно отправить на границу Азербайджана и Армении вторую гражданскую миссию Евросоюза (ЕС). За это выступила спикер Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что сможем еще раз обратиться к Европе с просьбой привезти еще одну миссию и развернуть ее в Армении (на границе с Азербайджаном — прим. «Ленты.ру»). Франция за отправку такой миссии», — указала она.

Кроме того, на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Аленом Симоняном спикер заявила, что Франция очень обеспокоена ситуацией вокруг Лачинского коридора.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе нарастает социальное напряжение, также начались веерные отключения электроэнергии. Кроме того, в непризнанной республике не хватает продовольствия, не могут функционировать детские сады.

10 января власти Армении заявили о готовности урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Премьер-министр страны Никол Пашинян отметил, что Ереван готов подписать документ, основанный на российских предложениях.

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Алина Гончарова
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