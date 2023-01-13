Офис Зеленского выступил против гарантий безопасности для России

Глава офиса Зеленского заявил, что выступает против гарантий безопасности для России

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что выступает против предоставления России гарантий безопасности.

«Если вы меня спросите, нужны ли России гарантии безопасности, я вам сразу отвечу, что выступаю против этого», — подчеркнул он.

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова главы государства Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам.

После этого ряд стран Евросоюза, в частности страны Балтии, предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность из-за заявления Макрона. В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что разговора о гарантиях безопасности не будет, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а также пока не будут признаны определенные Москвой реалии на земле.