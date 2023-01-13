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02:50, 13 января 2023Россия

В Совфеде высмеяли попавшего в историю с документами Байдена

Сенатор Пушков: Байден с секретными документами попал в такую же историю, как Трамп
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял президента США Джо Байдена, который, по его словам, попал в такую же историю, что и его предшественник Дональд Трамп, после обнаружения секретных документов.

Сенатор напомнил, что еще недавно глава Белого дома «с гневным видом обличал» бывшего американского лидера за то, что у того в имении нашли секретные документы и спрашивал, как такое могло произойти, и как можно было проявить подобную безответственность.

«И вот теперь сам попал в такую же историю. Как же такое могло случиться?», — написал Пушков, сыронизировав над объяснением пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер, которая на брифинге назвала произошедшее сюрпризом.

О нахождении секретных бумаг стало известно 10 января. Сообщалось, что в начале ноября доверенные лица Байдена обнаружили около десяти материалов. После этого помощники американского лидера нашли вторую партию секретных документов, связанных с главой Белого дома. Уточняется, что бумаги хранились в месте вне вашингтонского офиса, которое Байден занял после ухода из администрации экс-лидера страны Барака Обамы.

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Марина Совина
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