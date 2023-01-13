В Совфеде потребовали немедленно освободить шеф-редактора «Sputnik Литва»

Матвиенко заявила, что Россия приложит все силы для освобождения журналиста Марата Касема

Россия требует немедленно освободить задержанного в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема и будет прилагать все усилия для его освобождения, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

«Думаю, мы имеем право говорить о том, что Запад, когда-то стоявший у истоков этого важного института, сегодня сам же убил журналистику, уничтожил ее. Тем, кто не придерживается методички, просто грубо затыкают рот. Один из последних примеров — задержание шеф-редактора агентства Sputnik Касема, чьего немедленного освобождения мы требуем. И будем прилагать все силы, чтобы он был освобожден», — заявила она.

По мнению спикера Совфеда, свобода слова на Западе в настоящее время становится роскошью. «Сегодня западные медиа стали глобальными и формируют единую и обязательную для всех информационную картину. Ее ретранслируют, как под копирку, по всей планете», — отметила она.

12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство будет добиваться освобождения Касема через ООН и другие международные структуры. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что задержание журналиста незаконно и является политической акцией латвийских властей. По его словам, остановить «этот правовой беспредел» может только реакция международного сообщества.

О задержании Касема латвийскими спецслужбами в Риге стало известно 5 января. Журналист обвиняется в нарушении санкций Евросоюза против России и в шпионаже.