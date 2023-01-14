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20:55, 14 января 2023Спорт

В МОК прокомментировали оправдание Валиевой РУСАДА

МОК поддержал намерение представителей WADA оспорить оправдание Камилы Валиевой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали оправдание фигуристки Камилы Валиевой дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.

В организации поддержали намерение представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспорить решение РУСАДА. В заявлении МОК отмечается важность скорейшего рассмотрения дела фигуристки без дальнейших «неоправданных задержек».

13 января стало известно, что РУСАДА проинформировало WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Сообщалось, что WADA недовольно этим вердиктом и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Ксения Курашкина
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