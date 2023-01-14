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10:50, 14 января 2023Спорт

Появились новые детали гибели 23-летней российской спортсменки-чемпионки

Пострадавшая в ДТП с участием чемпионки России по хай-дайвингу Салямовой потеряла ребенка

Фото: Shutterstock

Пострадавшая в аварии с участием чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой Екатерина Зеленовская рассказала новые детали ДТП. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Женщина находилась в Volkswagen, с которым столкнулся автомобиль Mitsubishi, где сидела 23-летняя спортсменка. Она рассказала, что ехала по трассе в сторону Петербурга со скоростью примерно 110 километров в час. «Увидели, что встречную машину развернуло. Мы даже ничего не успели сделать», — добавила пострадавшая. Вследствие полученных в ДТП травм Зеленовская, находившаяся на третьем месяце беременности, потеряла ребенка.

Сообщения о гибели Салямовой в автокатастрофе появились 13 января. В Комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения заявили, что виновником аварии мог стать водитель Mitsubishi, который не учел метеорологические и дорожные условия.

Салямова стала чемпионкой России в 2021 году. На счету спортсменки также серебряная медаль национального первенства 2015 года в синхронных прыжках в воду с вышки. Она стала первой россиянкой, которой удалось квалифицироваться на чемпионат мира.

Анастасия Борисова
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