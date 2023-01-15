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22:05, 15 января 2023Спорт

Махачев предрек брату Нурмагомедова чемпионство в UFC

Ислам Махачев заявил, что брат Хабиба Нурмагомедова Умар станет чемпионом UFC
Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов. Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев прокомментировал победу соотечественника Умара Нурмагомедова на турнире UFC Vegas 67. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Махачев опубликовал видеофрагмент поединка Нурмагомедова с бразильцем Раони Барселосом и поздравил россиянина с успехом. «Он будет чемпионом», — предрек спортсмен.

В ночь на 15 января Нурмагомедов победил Барселоса на турнире в Лас-Вегасе нокаутом в первом раунде. Для бойца, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, это был четвертый поединок в рамках промоушена.

29 октября россиянин заявил о намерении стать чемпионом UFC к 2024 году. «Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут», — сказал спортсмен.

Всего в профессиональной карьере Умар Нурмагомедов одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. На счету Барселоса 17 побед и четыре поражения.

Ксения Курашкина
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