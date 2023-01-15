Махачев предрек брату Нурмагомедова чемпионство в UFC

Ислам Махачев заявил, что брат Хабиба Нурмагомедова Умар станет чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев прокомментировал победу соотечественника Умара Нурмагомедова на турнире UFC Vegas 67. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Махачев опубликовал видеофрагмент поединка Нурмагомедова с бразильцем Раони Барселосом и поздравил россиянина с успехом. «Он будет чемпионом», — предрек спортсмен.

В ночь на 15 января Нурмагомедов победил Барселоса на турнире в Лас-Вегасе нокаутом в первом раунде. Для бойца, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, это был четвертый поединок в рамках промоушена.

29 октября россиянин заявил о намерении стать чемпионом UFC к 2024 году. «Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут», — сказал спортсмен.

Всего в профессиональной карьере Умар Нурмагомедов одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. На счету Барселоса 17 побед и четыре поражения.