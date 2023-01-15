Тренер «Зенита» высказался об уходе из клуба хорватского футболиста

Тренер «Зенита» Семак заявил, что ушедший из клуба Ловрен заслужил контракт с «Лионом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе из клуба хорватского защитника Деяна Ловрена. Слова специалиста приведены на официальном сайте команды.

«Конечно, для нас не самая приятная новость — надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона», — заявил тренер. Он добавил, что в сезоне-2022/2023 футболист здорово играл и в Российской премьер-лиге за клуб, и на чемпионате мира в Катаре за сборную Хорватии. Семак отметил, что Ловрен заслужил контракт с «Лионом».

2 января стало известно, что 33-летний Ловрен официально перешел во французский «Лион». Ранее «РБ Спорт» сообщил, что петербургская команда получит два миллиона евро в рамках сделки. Французы должны выплатить сине-бело-голубым компенсацию за досрочное расторжение контракта с защитником, так как Ловрен должен был провести в «Зените» еще полгода.

Ловрен перешел в «Зенит» в 2020-м. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Он уже играл за «Лион» с 2010 по 2013 год.