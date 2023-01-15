Тренер «Зенита» высказался об уходе из клуба хорватского футболиста
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе из клуба хорватского защитника Деяна Ловрена. Слова специалиста приведены на официальном сайте команды.
«Конечно, для нас не самая приятная новость — надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона», — заявил тренер. Он добавил, что в сезоне-2022/2023 футболист здорово играл и в Российской премьер-лиге за клуб, и на чемпионате мира в Катаре за сборную Хорватии. Семак отметил, что Ловрен заслужил контракт с «Лионом».
2 января стало известно, что 33-летний Ловрен официально перешел во французский «Лион». Ранее «РБ Спорт» сообщил, что петербургская команда получит два миллиона евро в рамках сделки. Французы должны выплатить сине-бело-голубым компенсацию за досрочное расторжение контракта с защитником, так как Ловрен должен был провести в «Зените» еще полгода.
Ловрен перешел в «Зенит» в 2020-м. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Он уже играл за «Лион» с 2010 по 2013 год.