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17:02, 15 января 2023Россия

Захарова отреагировала на призыв считать Арестовича «агентом Кремля»

Представитель МИД Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв считать советника офиса украинского президента Алексея Арестовича «внедренным агентом Кремля». На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

«После "сбития", а потом "несбития", украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре, Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. [Президент Украины Владимир] Зеленский — нос, а Арестович — лицо», — отметила дипломат.

Ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов выразил мнение, что Служба безопасности Украины и контрразведка страны должны присмотреться к Арестовичу после его заявлений о причинах обрушения подъезда жилого дома в городе — тот назвал взрыв дома в Днепропетровске результатом работы систем противовоздушной обороны Украины.

Об обрушения жилого многоэтажного дома в украинском городе стало известно в субботу, 14 января. Местные власти докладывали, что в результате погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.

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Майя Пономаренко
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