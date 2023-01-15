Захарова отреагировала на призыв считать Арестовича «агентом Кремля»

Представитель МИД Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв считать советника офиса украинского президента Алексея Арестовича «внедренным агентом Кремля». На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

«После "сбития", а потом "несбития", украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре, Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. [Президент Украины Владимир] Зеленский — нос, а Арестович — лицо», — отметила дипломат.

Ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов выразил мнение, что Служба безопасности Украины и контрразведка страны должны присмотреться к Арестовичу после его заявлений о причинах обрушения подъезда жилого дома в городе — тот назвал взрыв дома в Днепропетровске результатом работы систем противовоздушной обороны Украины.

Об обрушения жилого многоэтажного дома в украинском городе стало известно в субботу, 14 января. Местные власти докладывали, что в результате погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.