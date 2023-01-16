Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Маркос Гирон
0:3
Завершен
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Колорадо Эвеланш
Сегодня
23:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Андрей Рублёв
Завтра
03:00 (Мск)
Доминик Тим
Australian Open (м)
Марина Заневская
Завтра
07:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
08:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
15:50, 16 января 2023Спорт

В ФФККР прокомментировали возможный переход дочери Тутберидзе в сборную Израиля

В ФФККР заявили, что информация о возможном переходе Дэвис и Смолкина не подтверждена

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали возможный переход танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в сборную Израиля. Слова пресс‑атташе организации Ольги Ермолиной передает «Матч ТВ».

Ермолина заявила, что информация о возможной смене фигуристами спортивного гражданства не подтверждена. «Тема с переходом Дэвис и Смолкина даже не поднималась, это все предположения СМИ», — подчеркнула она.

Ранее 16 января сообщалось, что Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин могут перейти в сборную Израиля. Отмечалось, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/2023 спортсмены, живущие в США, отказались от выступления на российских турнирах из-за проблем с документами для выезда из страны.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Россияне с Крайнего Севера рассказали о жизни в условиях полярной ночи
В ЕС назвали цель нового пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро
ЕК приняла к сведению результаты нацконсультаций в Венгрии по санкциям
Гидрометцентр пообещал мягкую погоду на севере России после аномальных холодов
Более трети российских компаний повысили сотрудникам зарплаты в 2022 году
Киргизия ограничила вывоз наличной валюты
Британия рассказала о контактах с Украиной по поводу пропавших в Соледаре
Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» после ДТП
Ракета SpaceX стартовала со спутником Космических сил США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.