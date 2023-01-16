В ФФККР прокомментировали возможный переход дочери Тутберидзе в сборную Израиля

В ФФККР заявили, что информация о возможном переходе Дэвис и Смолкина не подтверждена

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали возможный переход танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в сборную Израиля. Слова пресс‑атташе организации Ольги Ермолиной передает «Матч ТВ».

Ермолина заявила, что информация о возможной смене фигуристами спортивного гражданства не подтверждена. «Тема с переходом Дэвис и Смолкина даже не поднималась, это все предположения СМИ», — подчеркнула она.

Ранее 16 января сообщалось, что Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин могут перейти в сборную Израиля. Отмечалось, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/2023 спортсмены, живущие в США, отказались от выступления на российских турнирах из-за проблем с документами для выезда из страны.