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19:57, 16 января 2023Спорт

Появились подробности перехода Косторной в парное катание

Тренер Росляков заявил, что решения о переходе Косторной в парное катание принято не было

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Тренер Сергей Росляков рассказал подробности перехода российской фигуристки Алены Косторной в парное катание. Его слова приводит ТАСС.

Специалист заявил, что готовил 19-летнюю спортсменку вместе с Георгием Куницей к участию в шоу. «Дальнейшие планы мы пока не обсуждали. Они откатали серию зимних шоу, а сейчас улетели на отдых. Вернутся — поговорим», — подчеркнул он. В комментарии «Спорт-Экспрессу» тренер добавил, что окончательного решения о переходе пока принято не было.

Ранее 16 января тренер Елена Буянова заявила о прекращении работы с Косторной из-за желания спортсменки перейти в парное катание. Она отметила, что фигуристка, которая во время выступления в шоу пробовала делать парные элементы с Куницей, теперь тренируется у Рослякова.

В июле 2020 года Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при.

Анастасия Борисова
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