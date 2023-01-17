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16:12, 17 января 2023Россия

В ДНР рассказали о применении гражданских беспилотников на поле боя

Военнослужащий ДНР назвал основные способы применения гражданских беспилотников в бою

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

У гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) есть три основных способа применения на поле боя. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал инструктор по работе с БПЛА в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Никита Власенко-Ирсетский.

По его словам, в основном дроны применяются для разведки, корректировки огня артиллерии и для гранатометания. «Для пехотинца дрон — это летающий бинокль. Для артиллериста — летающая буссоль», — подчеркнул военнослужащий.

Также он рассказал, что иногда с помощью дронов выполняют специфические задачи, такие как ортофотопланирование или протраливание растяжек с помощью кошки.

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«Дроны преобразили стремительно устаревающую артиллерию ХХ века, которая, казалось бы, уже никому не нужна. С их помощью можно наводить даже устаревшие системы с большим эллипсом рассеивания», — считает Власенко-Ирсетский.

Ранее российские добровольцы создали в Донбассе новый вид войск для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам командира подразделения Игоря Мангушева, сейчас на поле боя с БПЛА можно решать огромное количество задач, от ведения разведки и аэрофотосъемки до сброса снарядов на позиции противника, поэтому он решил разрабатывать средства борьбы с дронами. Вместе с инженерами Мангушев разработал радар, который позволял зафиксировать сам факт поднятия квадрокоптера в воздух и азимут направления его местонахождения, а позже приобрел противодроновое ружье и создал отдельный взвод по противодействию БПЛА.

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Дмитрий Плотников
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