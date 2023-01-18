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09:04, 18 января 2023Наука и техника

Разработано приложение для улучшения памяти при деменции

PNAS: создано улучшающее память при болезни Альцгеймера приложение для смартфона

Фото: Shutterstock

Канадские ученые из Университета Торонто создали приложение для улучшения памяти при деменции, в частности при болезни Альцгеймера. Результаты работы описаны в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Программа для смартфона получила название HippoCamera, поскольку она способна имитировать функцию гиппокампа мозга в построении и сохранении памяти. Приложение также улучшает кодирование воспоминаний, хранящихся в мозге, повышая внимание к ежедневным событиям и закрепляя их, что впоследствии формирует более насыщенное и полное воспоминание. Авторы считают, что их разработка может быть полезна для людей на ранних стадиях болезни Альцгеймера или других форм нарушения памяти.

В процессе испытаний, которые продолжались в течение десяти недель, участники записывали короткие видео продолжительностью до 24 секунд с помощью HippoCamera, а затем в течение восьми секунд описывали в аудиоформате событие, которое было необходимо запомнить. После этого пользователи воспроизводили файлы в HippoCamera на регулярной основе, чтобы укрепить память.

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Спустя время специалисты провели сканирование мозга пациентов с помощью МРТ, на которых исследователи измеряли мозговую активность, в то время как участники смотрели свои записи и выполняли тест на память. Через три месяца после завершения занятий в приложении испытуемых попросили вспомнить эти события еще раз.

Эксперименты показали, что программа позволила пользователям запомнить на 50 процентов больше деталей о повседневных событиях, которые произошли шесть месяцев назад, чем если бы они только записывали эти воспоминания и никогда не воспроизводили бы их.

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Елена Апазиди
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