Вильфанд рассказал об отношении метеорологов к крещенским морозам

Синоптик Вильфанд: метеорологи не подтверждают существование крещенских морозов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что метеорологи не подтверждают существование крещенских морозов. Об отношении специалистов к этому явлению он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Вильфанд рассказал, что на Крещение, в ночь на 19 января, ожидается от минус одного градуса до четырех градусов тепла. «Получается, что температура в Крещение, 19 января, будет примерно на 25 градусов выше, чем в Рождество, 7 января», — добавил он.

Метеорологи не подтверждают существование морозов крещенских или рождественских Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

«Если бы были постоянные или частые понижения температуры 7 или 19 января, то это бы сказалась на усреднении температур в Москве за все 145 лет наблюдений. Но ничего подобного — ход достаточно ровный», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Синоптик объяснил, что статистика показывает, что и в Крещение, и в Рождество бывают как очень холодные, так и очень теплые, и нормальные температуры.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко заявил, что крещенские купания — развлечение исключительно для здоровых людей. Кроме того, к подобному виду экстрима необходимо готовиться заранее, как минимум за два-три месяца, в противном случае окунание в прорубь может привести к необратимым последствиям, добавил он.