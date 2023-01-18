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20:33, 18 января 2023Забота о себе

Российская участница «Мисс Вселенная» раскрыла секреты стройности

Участница «Мисс Вселенная» Анна Линникова призналась, что иногда устраивает себе читмилы
Анна Линникова

Анна Линникова. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская участница 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», модель Анна Линникова призналась, что иногда устраивает себе читмилы, во время которых позволяет себе есть вредную еду. Свои секреты стройности она раскрыла в интервью «Газете.Ru».

Линникова рассказала, что придерживается принципов интуитивного питания, и основу ее ежедневного рациона составляют свежие фрукты и овощи, салаты и рыба. Она чутко прислушивается к себе и находится в балансе со своим организмом, потому на вредную еду ее тянет редко.

Однако время от времени модель все же устраивает себе читмилы, во время которых ни в чем себя не ограничивает. «Если вдруг захотелось съесть что-то вредное, то я себе в этом не отказываю. Главное — в меру!» — заявила она.

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Ранее Линникова рассказала о своей первой работе. Свою карьеру она начала строить на заводе, куда попала через центр трудоустройства для подростков, когда ей было всего 14 лет.

По словам модели, после участия в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» она начала беспокоиться о безопасности и испугалась за свою жизнь из-за угроз в сети. Она отметила, что справляться с ненавистью в интернете ей помогала поддержка россиян и организаторов конкурса.

Линникова выбыла из полуфинала 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная». В июле она завоевала титул «Мисс Россия-2022».

Корону конкурса «Мисс Вселенная» выиграла участница из Соединенных Штатов Америки Р'Бонни Габриэль.

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Наталья Обрядина
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