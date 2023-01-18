Последствия гибели главы МВД Украины для власти в стране оценили

Политолог Бышок усомнился в кризисе украинской власти после гибели главы МВД Монастырского

Украинские власти вряд ли столкнутся с управленческим кризисом после гибели в авиакатастрофе главы МВД Дениса Монастырского. Так о последствиях случившегося в беседе с «Лентой.ру» высказался кандидат политических наук Станислав Бышок. Он объяснил роль ведомства в государственной структуре республики.

Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб 18 января при крушении вертолета в Броварах в Киевской области. Также жертвой авиакатастрофы стал его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович. По мнению Станислава Бышка, руководство страны сможет выйти из сложившейся ситуации.

«Что касается МВД, там есть механизм, в какой последовательности люди занимают место исполняющего — первый заместитель, второй заместитель. Тут не будет никакой дисфункции, никакого хаоса. Когда мы говорим про украинские события, мы имеем в виду прежде всего боевые действия, а МВД — это не главная структура, которая занимается боевыми действиями», — объяснил он.

Это не персоналистская структура, там нет вертикали власти. Даже если бы она там была, то глава МВД — не второй человек в украинской вертикали власти Станислав Бышок кандидат политических наук

В контексте конфликта на территории Украины гибель высших чиновников быстро уйдет на второй план, считает политолог.

Крушение вертолета

О крушении вертолета стало известно 18 января. Он упал около детского сада в городе Бровары, в результате чего здание загорелось. Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале назвал случившееся ужасной трагедией. По его данным, погибли 15 человек, пострадали 25. Ранее сообщалось о 18 погибших и 29 раненых.

Советник погибшего министра Антон Геращенко заявил, что ведомство разбирается в причинах катастрофы. «Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов — мы скоро узнаем», — сказал он.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что находившееся на борту руководство МВД направлялось в одну из горячих точек. С ними на борту были еще семь человек, все они также погибли.