Описана опасность дешевых умных часов

Роскачество: дешевые смарт-часы опасны сбором большого количества данных

В Роскачестве назвали главной опасностью доступных смарт-часов настройку на сбор избыточного количества данных о пользователей. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты компании проанализировали отчет британской организации «Which?», которая протестировала дешевые смарт-часы. Эксперты выяснили, что недорогие устройства часто способны собирать слишком большее количество данных о пользователе. Российские специалисты подтвердили исследование проверкой 12 популярных моделей, доступных в рознице и на AliExpress.

Оказалось, что восемь умных часов их списка отслеживают точные координаты владельца, а не общее местонахождение. Считается, что такая информация нужна для составления прогноза погоды, однако девайсы запрашивают данные о местоположении постоянно. Выяснилось, что популярные среди россиян IWO Pro Series 7 250 раз за 5 минут запрашивали данные о геопозиции.

В ходе тестов модели Aswee PUO1, Colmi P6 и Lige New Smartwatch потребовали дать разрешение на постоянное определение местоположение. Специалисты выяснили, что приложение часов IWO 14 хранило все данные не на устройстве, а на принадлежающей продавцу инфраструктуре. В рамках тестирования также обнаружилось, что Colmi P6 и Smart Fitness Watch Sport Activity Tracker неточно показывают данные о пульсе пользователя.

В список нежелательных смарт-часов кроме вышеописанных моделей также попали Briame D20 Pro Smartwatch Y68, Briame M6, ID115 Plus Sports Fitness Tracker Watch Heart Rate Blood Pleasure Activity Monitor Fit-Bit, For Fit-Bit Fitness Smart Watch Band Sport Activity Tracker Adult Kid Fitbit Step Counter, Cobrafly P8, Chuyong 2022 New Women Bluetooth Call Smart Watch Heart Rate Blood Pressure Monitoring Smartwatches IP67 Waterproof Men Smartwatch + Box и Aswee PUO1.

В октябре специалисты Роскачества дали советы по продлению срока службы бытовой техники. В первую очередь авторы рекомендовали аккуратно обращаться с электроникой, регулярно чистить и продувать устройства.